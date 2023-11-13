У МОЗ розповіли, які щеплення варто зробити українцям напередодні зими

Напередодні зимового періоду українцям варто не забувати про вакцинацію, адже щеплення «допоможуть захиститись від низки небезпечних хвороб, які загрожують як дітям, так і дорослим», зазначив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю «РБК-Україна».

Кузін наголошує, що для маленьких українців вакцинація проти поліомієліту є обов'язковою.

«Україна подолала останній спалах поліо, але це не означає, що загрози зараз немає. Кожна дитина має бути вакцинована проти поліомієліту», – розповів він.

Крім того, не варто забувати про щеплення проти дифтерії, адже, за словами Кузіна, «це дуже тяжке інфекційне захворювання».

«Ми зустрічаємо поодинокі випадки, але ризики збільшуються, коли діти перебувають тривалий час у закритому приміщенні. Це може бути шкільне середовище, бомбосховище. За умови відмови від вакцинації проти дифтерії важкість захворювання буде відігравати ключову роль. Тому вакцинація проти дифтерії також є обов'язковою», – заявив заступник голови МОЗ.

Третє – це вакцинація проти кору. Санлікар нагадав, що кір є «найбільш заразною інфекційною хворобою».

«І для дітей це дійсно величезна проблема. Незважаючи на начебто те, що це дитяча інфекція, яка доволі часто протікає легко, вона також часто призводить до серйозних ускладнень, таких як запалення головного мозку та ураження вух. Насправді це дуже небезпечна для дітей інфекція», - каже Кузін.

Щодо дорослого населення, то заступник голови МОЗ рекомендує, щоб «кожен дорослий звернув увагу на свій вакцинальний статус проти COVID-19».

Друге – це правець. На думку Кузіна, всім «напевно зрозуміло», що кількість травм, яка зараз є навіть серед цивільного населення, значно зросла.

«Правець – це дуже важке інфекційне захворювання, і вакцинація проти нього, по-перше, є безоплатною і вона обов’язкова кожні 10 років. Тому треба переглянути свій вакцинальний статус, якщо ви пропустили чергове щеплення – звернутися до свого сімейного лікаря», – радить головний державний санітарний лікар.

Для певних категорій він також рекомендує застосовувати вакцинацію проти вірусного гепатиту В.

«Вірусний гепатит В є невиліковною хворобою, але проти нього є ефективна вакцина. І найбільш ризиковані групи ризику –- це медичні працівники, це ті, які займаються евакуацію поранених, або ті, які контактують з кров'ю. Тому для них вакцинація проти вірусного гепатиту В має бути обов'язковою», – наголосив Кузін.

Раніше, 1 липня, в Україні офіційно припинив свою дію карантин та режим надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією COVID-19 – він тривав 1193 дні.