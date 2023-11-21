COVID-19 «усе ще становить загрозу» – ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила 21 листопада, що COVID-19 залишається загрозою, оскільки різні штами вірусу невпинно поширюються по всьому світу, повідомляє AFP.

«Цей вірус, SARS-CoV-2, зараз циркулює в кожній країні, і він усе ще становить загрозу. Ми повинні залишатися пильними, тому що вірус циркулює, розвивається і змінюється», – сказала експертка ВООЗ Марія Ван Керкгове під час дискусії в соціальних мережах.

Ван Керкгове була технічною керівницею ВООЗ під час пандемії коронавірусу, яка вибухнула в 2019 році, і зараз є тимчасовою директоркою агентства охорони здоров’я ООН з питань готовності до епідемій і пандемій та запобігання їм.

Пандемія COVID-19 у всьому світі вбила мільйони людей і спричинила економічний та соціальний хаос.

30 січня 2020 року ВООЗ оголосила надзвичайний стан у сфері охорони здоров’я, що викликає міжнародне занепокоєння (це найвищий доступний рівень тривоги), і остаточно скасувала його 5 травня цього року.

Окрім гострих інфекцій і захворювань, ВООЗ також стурбована довгостроковими наслідками, спричиненими вірусом, відомими під загальною назвою «Довгий COVID» або постковідні стани.

«У нас є докази того, що вакцинація вакцинами від COVID-19 справді знижує ризик постковідного стану», – додала Ван Керкгофе.

За її словами, у всьому світі було введено 13,5 мільярдів вакцин проти COVID-19. Зазначивши, що люди можуть заразитися SARS-CoV-2 і грипом одночасно, вона закликала людей у північній півкулі робити щеплення проти обох цих хвороб із наближенням зими.