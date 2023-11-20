У МОЗ кажуть про «низький» рівень щеплень серед дітей віком до року

В останні роки в Україні спостерігається «доволі низький» рівень щеплень серед дітей віком до одного року, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він зазначив, що показники вакцинації дітей в Україні досі не досягають рекомендованих.

«При необхідному рівні охоплення щепленнями дітей до 1 року у 95% показники 2022 року склали від 62% до 74%», – зауважив посадовець.

Зокрема, показники охоплення дітей щепленнями до року: проти поліомієліту – 68,9%, проти дифтерії, кашлюку та правця – 72,9%, проти кору, епідемічного паротиту та краснухи (КПК) – 74,1%, проти гепатиту B – 62,4%, проти туберкульозу – 71,0%, проти гемофільної інфекції – 74%.

Ляшко наголосив, що така сама тенденція зберігається й у 2023 році.

«За перші 9 місяців 2023 року показники з вакцинації дітей до року становлять: проти поліомієліту – 66,8 %, проти дифтерії, кашлюку та правця – 64,8%, проти кору, епідемічного паротиту та краснухи (КПК) – 74%, проти гепатиту B – 64,1%, проти туберкульозу – 62,7% проти гемофільної інфекції – 63,7%», – поінформував він.

Міністр підкреслив, що «всі можливості щепитись є».

«Вакцини є в наявності. Тому дуже важливо, щоб батьки відповідально ставились до вакцинації своїх дітей», – акцентував Ляшко.

Раніше міністр охорони здоров’я розповів, що напередодні зимового періоду українцям варто не забувати про вакцинацію, адже щеплення «допоможуть захиститись від низки небезпечних хвороб, які загрожують як дітям, так і дорослим».

1 липня в Україні офіційно припинив свою дію карантин та режим надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією COVID-19 – він тривав 1193 дні.