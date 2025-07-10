Китай «вивчає ситуацію» після затримання своїх громадян у Києві – МЗС

Китай наразі вивчає ситуацію із затриманням двох своїх громадян в Україні за звинуваченням у шпигунстві, повідомила на брифінгу речниця МЗС Мао Нін.

«Китайська сторона зараз проводить перевірку та вивчає ситуацію… Якщо підтвердиться, що справа стосується громадян Китаю, Пекін захищатиме законні права та інтереси своїх громадян відповідно до закону», – зазначила речниця.

Служба безпеки України заявила 9 липня, що співробітники її контррозвідки «затримали в Києві двох громадян Китайської Народної Республіки, які намагалися нелегально вивезти до Китаю секретну документацію щодо українського ракетного комплексу РК-360МЦ «Нептун».

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство). Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.