У будівлі в центрі Києва виявили зброю і гранати, до відділку забрали понад 100 осіб – поліція

Під час обшуку в приміщенні у Тверському тупику у центральній частині Києва поліцейські вилучили кілька одиниць зброї та гранати, понад сто осіб забрали у відділок, повідомила ввечері середи пресслужба столичної поліції.

«Як тільки ми отримали повідомлення, що дві групи осіб зібралися біля приміщення на Тверському тупику, на виклик виїхали додаткові резерви правоохоронців, які забезпечили правопорядок та провели першочергові слідчі дії. Зокрема у результаті обшуку в приміщенні правоохоронці вилучили декілька одиниць зброї та гранати, які направлено на дослідження. Буде встановлюватися їх походження та мета зберігання. Окрім того, до територіального управління поліції запрошено більше ста осіб, із якими проводять процесуальні дії», – зазначив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Повідомляється, що слідчі поліції Києва за повідомленням про намір вчинення хуліганських дій розпочали кримінальне провадження за статтею «Готування до кримінального правопорушення» та «Хуліганство».

У поліції додали, що сьогодні близько 15-ї години отримали повідомлення про збір невідомих осіб на перехресті вулиць Іоанна Павла II та Перспективної, що в Печерському районі столиці. На місце події вирушили додаткові наряди правоохоронців і спецпризначенців, щоб встановити «мету зібрання чоловіків».

Праворадикальна партія «Національний корпус» раніше у середу повідомила, що її представники заблокували у центрі Києва, як вони висловились, «базу бойовиків», згадуючи при цьому «Опозиційну платформу – За життя», за буцімто підготовку провокацій у столиці. Представники праворадикальної партії стверджували, що мають інформацію, що нібито під виглядом підтримки підсанкційних телеканалів Zik, «112 Україна» та NewsOne до столиці стягнули «групи бойовиків». Політсила «ОПЗЖ» такі заяви публічно не коментувала.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZiK, формальним власником яких є Козак.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції та назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

Національний корпус Партія «Національний корпус» і її напіввоєнізоване крило «Національні дружини» належать до так званого «Азовського руху», який започаткувала частина радикально налаштованих колишніх бійців нинішнього окремого загону спеціального призначення Національної гвардії. «Азов» почав свій шлях 2014 року як добровольчий батальйон, потім полк, і брав участь у низці важливих боїв проти гібридної агресії Росії на сході України. Установчий з’їзд партії «Національний корпус» відбувся 14 жовтня 2016 в Києві, на якому вже зареєстрована у Міністерстві юстиції політична партія «Патріот України» була перейменована на «Національний корпус». Беззмінним лідером партії є колишній депутат парламенту і екскомандир «Азову» Андрій Білецький. Чисельність «Національного корпусу» оцінюють у 10-15 тисяч членів. «Національний корпус» брав участь в акціях протесту «Ні капітуляції» 2019 року. Партія разом із аграріями протестувала також проти відкриття ринку землі та земельної реформи. Свою ідеологію партія окреслює як «націократія», а політологи зараховують її до крайніх правих організацій. Навесні 2019 року в доповіді Державного департаменту США щодо прав людини «Національний корпус» був визнаний «групою ненависті», яка «вчиняла довільні затримання людей із очевидною згодою правоохоронних органів, здійснювала напади на журналістів, представників нацменшин (ромів) та ЛГБТ-спільноти».