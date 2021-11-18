Кива здав нагородну зброю – поліція

Народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива здав нагородну зброю, видану йому у 2015 році, повідомило 18 листопада управління комунікації Національної поліції України.

За повідомленням, Кива здав два нагородні пістолети – Glock-19 і АПС та дозволи на їх зберігання працівникам підрозділу контролю за обігом зброї головного управління Нацполіції в Києві.

Дозволи на право зберігання і носіння нагородної зброї анульовані, відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 16 листопада.

Того ж дня в помешканні народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Іллі Киви пройшли обшуки – в рамках кримінального провадження через незаконне поводження зі зброєю. Сам Кива пов’язав обшуки зі своєю політичною позицією.

Минулого місяця медіа з посиланням на генеральну прокурорку Ірину Венедіктову повідомили про відкриття кримінального провадження у зв’язку з опублікованим 15 жовтня на телеграм-каналі народного депутата Іллі Киви відеозаписом, на якому Кива стріляє в повітря з, ймовірно, автоматичної зброї. Генеральна прокурорка також заявила про наявність інших кримінальних проваджень щодо цієї особи.