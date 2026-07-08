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Новини | Події

Атака дронів по Києву: у поліції кажуть про 16 постраждалих, серед них – дівчина і двоє медиків

Наслідки попередніх ударів РФ по Києву (фото архівне)
Наслідки попередніх ударів РФ по Києву (фото архівне)

Зросла кількість постраждалих через російський удар дроном по Києву 8 червня, повідомив міський голова Віталій Кличко.

«14 постраждалих на цей час у Києві», – зазначив Кличко.

За словами мера, госпіталізували дев’ятьох поранених, у тому числі 17-річного хлопця.

«Двоє поранених – у тяжкому стані», – уточнив Кличко.

Згодом у поліції Києва уточнили, що внаслідок обстрілу у Святошинському та Деснянському районах столиці загинули троє людей, ще 16 зазнали поранень, серед них – неповнолітня дівчина та двоє медиків.

У Києві кілька разів від початку доби 8 липня оголошували повітряну тривогу, зокрема, через загрозу безпілотників. Кличко повідомив про падіння одного з дронів на лівому березі. Попередньо було відомо, що російський БПЛА впав і вибухнув поблизу газорозподільної станції.

Раніше стало відомо про 13 постраждалих і 3 загиблих через атаку РФ.

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) уточнила у фейсбуці, що на місці влучання російського дрона у Деснянському районі Києва загорілася триповерхова складська будівля, вогонь перекинувся на суміжну будівлю. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 900 кв. м.

Крім того, в Деснянському районі російський дрон впав на триповерхову нежитлову будівлю поруч із ринком.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Обвалений під'їзд та дим над Києвом: столиця України після атаки РФ

Наслідки російського удару по житловому будинку в Шевченківському районі столиці
1/18 Наслідки російського удару по житловому будинку в Шевченківському районі столиці
20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України
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Емоції жінки, яка побачила свій зруйнований російським обстрілом будинок
2/18 Емоції жінки, яка побачила свій зруйнований російським обстрілом будинок
20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України
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Пожежа у багатоповерхівці у Шевченківському районі Києва внаслідок масованої атаки РФ
3/18 Пожежа у багатоповерхівці у Шевченківському районі Києва внаслідок масованої атаки РФ
20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України
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Ліквідація пожежі у багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва
4/18 Ліквідація пожежі у багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва
20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України
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Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Робота рятувальників на місці російської атаки
5/18 Робота рятувальників на місці російської атаки
20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України
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У Дарницькому районі Києва обвалився під’їзд багатоповерхівки внаслідок влучання російської ракети
6/18 У Дарницькому районі Києва обвалився під’їзд багатоповерхівки внаслідок влучання російської ракети
20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України
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«Було дуже страшно. Тобто тут часто, але цього разу було нереально, просто нереально», – розповідає Юлія про російську атаку
7/18 «Було дуже страшно. Тобто тут часто, але цього разу було нереально, просто нереально», – розповідає Юлія про російську атаку
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Рятувальники надають допомогу постраждалому внаслідок російської атаки
8/18 Рятувальники надають допомогу постраждалому внаслідок російської атаки
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Зруйнований під’їзд багатоповерхівки у Дарницькому районі Києва
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10/18 Микита прибирає уламки зі свого пошкодженого автомобіля.

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Поранений чоловік на місці російського удару у Дарницькому районі Києва
17/18 Поранений чоловік на місці російського удару у Дарницькому районі Києва
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Дим у небі над Києвом після масованої атаки РФ на місто
18/18 Дим у небі над Києвом після масованої атаки РФ на місто
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Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

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