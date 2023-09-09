У Києві чоловік із ножем напав на дітей, зловмисника розшукують – поліція

У столиці чоловік із ножем напав на двох дітей, одного з яких він поранив, повідомляє пресслужба поліції Києва.

За даними правоохоронців, 9 вересня близько 17:00 години на вулиці Мілютенка двоє хлопчиків 10 і 11 років намагалися звести намет. У той самий час до них підійшов невідомий чоловік та запропонував допомогу.

Після того як діти відмовилися, зловмисник напав на них. Зокрема, одному хлопцеві він порвав футболку, а іншому – завдав ножове поранення руки та втік. Дитину госпіталізували.

Наразі вживаються заходи щодо затримання зловмисника. До розшуку задіяно особовий склад Деснянського управління поліції, оперативники карного розшуку столичного главку та патрульні поліцейські.

У німецькому місті Айнбеку триває розслідування щодо нападу чоловіка на групу дітей, які розмовляли між собою українською мовою. Невідомий кинув 10-річного хлопчика у канаву – дитина отримала струс мозку, забій плеча та ноги. Прокуратура розслідує цю справу як замах на вбивство.