Німецька прокуратура: чоловіка розшукують за напад на дітей, які говорили українською

У німецькому Айнбеку невстановлений чоловік напав на групу дітей, які говорили українською – про це йдеться в повідомленні прокуратури Ґеттінґена від 1 вересня, оприлюдненому владою Нижньої Саксонії.

За даними прокуратури, випадок стався ввечері 26 серпня. Чоловік напав на групу дітей, які спілкувалися українською мовою, біля мосту Райнсертумвеґ. Він нібито вимагав від них говорити російською і заявив, що це «Україна почала війну».

«Він потягнув дівчинку за волосся, а потім схопив 10-річного хлопчика і кинув його через поруччя в канал. Хлопець вдарився об залізні балки, прикріплені до мосту. В результаті він отримав поранення голови та лівої стопи», – йдеться в повідомленні.

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Також чоловік кинув у дитину пляшку, поціливши в областя плеча, і залишив місце події.

Посольство України в Німеччині наразі не коментувало подію.

У серпні в місті Пласи в Чехії чоловік напав на двох українських біженок. Одна з жінок розповіла, що він накинувся на них з кулаками після того, як дізнався, що вони з України. На інцидент відреагував міністр внутрішніх справ Чехії, засудивши напад.