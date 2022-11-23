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На Київ летіла 31 російська ракета, більшість збили сили ППО – Кличко

Віталій Кличко сподівається, що сьогодні ввечері електропостачання і водопостачання буде відновлено.

Російські війська спрямували на Київ 31 ракету, 21 збили сили ППО, повідомив в ефірі телеканалу «Київ» мер Віталій Кличко.

«За даними військових, на Київ летіла 31 ракета, 21 була збита, У нас декілька влучань в об'єкти критичної інфраструктури, зараз частина міста знеструмлена. Відсутнє водопостачання. Представники КП «Київводоканалу» та «Київенерго» працюють над тим, щоб відновити і водопостачання, і електропостачання», – розповів він.

Кличко сподівається, що сьогодні ввечері електропостачання і водопостачання буде відновлено.

«Ми працюємо над цим. Але конкретний час ми сказати не можемо. Ми робимо все, щоб відновити сьогодні ввечері електропостачання і водопостачання», – додав він.

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Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по Києву та інших українських населених пунктах. За даними влади, через атаку на Київ загинули троє людей, серед них – 17-річна дівчина. Постраждали ще 11 людей.

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