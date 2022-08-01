У Києві наземний транспорт зупинятиметься на час повітряної тривоги – КМДА

У Києві наземний громадський транспорт зупинятиметься на час повітряної тривоги – повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на рішення Ради оборони Києва, яке діятиме відсьогодні.



«Наземний громадський транспорт, зокрема і приватні перевізники, під час повітряної тривоги зупинятиме рух у безпечному місці, відповідно до правил дорожнього руху. Пасажири мають залишити салон та пройти до найближчого укриття», – йдеться у повідомленні.



Метрополітен, як і раніше, під час повітряної тривоги не здійснюватиме перевезення наземними ділянками та закриватиме роботу станцій відкритого типу.



Міська влада закликала не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дотримуватися комендантської години.

За даними міської прокуратури, з початку російської агресії у Києві загинули понад 100 мирних жителів, понад 420 людей поранені. Причини смерті – мінно-вибухові травми, осколкові та кульові поранення, опіки та асфіксія внаслідок пожеж.

Російські війська завдають ударів по мирних містах України, серед іншого, вони влучають у зупинки громадського транспорту. Такі випадки були зафіксовані в Харкові та Миколаєві.