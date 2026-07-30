Тимур Ткаченко очолив Київську ОДА – указ

Президент України Володимир Зеленський призначив Тимура Ткаченка головою Київської обласної державної адміністрації.
Відповідний указ №676/2026 був оприлюднений на сайті Офісу президента.
22 липня Кабмін погодив призначення Тимура Ткаченка на цю посаду.
16 липня Верховна Рада України призначила голову Київської обласної державної адміністрації Миколу Калашника міністром з відновлення, інфраструктури та транспорту.
Також 16 липня президент України Володимир Зеленський звільнив Калашника з посади голови Київської ОВА, а Тимура Ткаченка з посади глави Київської міської військової адміністрації.
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