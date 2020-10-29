Британія: колишнього лідера лейбористів тимчасово виключили з партії

Колишньому лідеру британських лейбористів Джеремі Корбіну тимчасово припинили членство у партії через його реакції на доповідь, щодо випадків антисемізму у політичній силі. Про це повідомляє ВВС.

Раніше британська комісія з питань рівності і прав людини визнала лейбористів відповідальними за «незаконні» утиски та дискримінацію у роки, коли їх очолював Корбін.

Корбін же заявив, що масштаби антисемітизму у Лейбористській партії «різко перебільшені» її опонентами.

Як зазначили у партії, Корбіна відсторонили «за відмову забрати назад» свої слова.

Рішення однопартійців колишній лідер лейбористів назвав «політичним» і пообіцяв «рішуче оскаржити» його.

Сер Кір Стармер, який у квітні змінив Корбіна на посаді очільника партії, зазначив, що день, коли вийшов звіт комісії, став «днем ганьби» для партії. Він пообіцяв взяти до уваги рекомендації комісії та виправити недоліки.

У листопаді 2019 року головний рабин британських об’єднаних єврейських громад Єфраїм Мірвіс заявив, що серед членів Лейбористської партії, зі схвалення її вищого керівництва, поширюється «нова отрута» у вигляді антисемітизму. У зв’язку з цим, Мірвіс назвав лідера британських лейбористів Джеремі Корбіна невідповідною фігурою для роботи на вищих політичних посадах.