Ліга Європи: «Шахтар» зіграв унічию з «Олімпіком» із Марселя

Донецький «Шахтар» зіграв унічию в першому поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА. Формально домашній поєдинок проти марсельського «гОлімпіка» ірники проводили в німецькому Гамбурзі.

Перший тайм минув без взяття воріт, а по перерві підопічні Маріно Пушича спромоглися двічі відігратися після пропущених мʼячів.

34-річний Пʼєр-Емерік Обамеянґ відкрив рахунок на 64-й хвилині після флангової передачі. Але майже одразу, на 68-й хвилині помилку захисту французів використав Микола Матвієнко.

На 90-й хвилині номінальні гості знову вийшли вперед – цього разу Обамеянґ знайшов у штрафному майданчику Ндіайє. Цього разу відповідь донеччан була ще блискавичнішою – на третій компенсованій до другого тайму хвилині Егіналдо зіграв головою і встановив остаточний рахунок –2:2.

Цей результат залишає «помаранчево-чорним» шанс поборотися за вихід до 1/8 фіналу Ліги Європи за тиждень, коли на стадіоні «Велодром» у Марселі відбудеться матч-відповідь.