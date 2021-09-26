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Новини | Суспільство

Помер засновник гурту Status Quo Алан Ланкастер

Алан Ланкастер (у центрі)

В Австралії помер засновник, басист і вокаліст рок-гурту Status Quo Алан Ланкастер. Йому було 72 роки. Про це повідомила звукозаписувальна компанія, яка працювала з артистом.

Ланкастер заснував Status Quo в 1962 році. Це друга після Rolling Stones група за числом альбомів, що стали хітами. Музиканти випустили 33 альбоми, загальний наклад перевищив 110 мільйонів копій.

Ланкастер зі Status Quo випустив 17 альбомів, чотири з яких очолили британські чарти.

Найвідоміші композиції Status Quo – In The Army Now; Down, down; Rockin' All Over the World.

Ланкастер залишив групу в 1985 році. У 2013–2014 роках артист брав участь у концертах оригінального складу гурту, який тимчасово возз’єднався.

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