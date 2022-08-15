Латвія передала Україні чотири гелікоптери – міністр

Повітряні сили України отримали від Латвії чотири гелікоптери, повідомив 15 серпня латвійський міністр оборони Артіс Пабрікс.

«Повітряні сили України щойно отримали чотири гелікоптери, подаровані Латвією, які незабаром увійдуть до складу авіапарку української армії. Захід має підтримувати Україну доти, поки всю її територію не буде звільнено від російських окупаційних сил», – написав Пабрікс у твітері.

Він наголосив, що лише повна перемога України може принести стійкий мир.

«Якщо війна закінчиться на умовах Росії, то Путін не засвоїть правильного уроку. Якщо він побачить, що за допомогою військової сили може досягти своїх цілей і йому це сходить з рук, то війна в Європі точно не закінчиться», – додав латвійський міністр оборони.

Раніше Латвія також вирішила приєднатися до ініціативи з підготовки українських військових.

На Копенгагенській конференції, яка проводилися минулого тижня для доповнення співпраці в рамках Контактної групи з питань оборони України, її учасники – 26 країн – вирішили виділити понад 1,5 мільярда євро на підтримку України.



У спільній заяві країни-учасниці конференції пообіцяли продовжувати військову підтримку України та домовилися провести наступну віртуальну зустріч у вересні.