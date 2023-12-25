Delfi: Латвія передала Україні близько понад 270 автомобілів, конфіскованих у п’яних водіїв

Влада Латвії передала Україні 271 автомобіль, конфіскований поліцією у нетверезих водіїв, повідомляє видання Delfi. Загальна вартість переданих Києву транспортних засобів оцінюється в 903,4 тисяч євро.

В уряді Латвії, як уточнює видання, нині готуються до передачі українській стороні ще 34 автомобілів, сумарна вартість яких становить 161,8 тисяч євро.

У лютому 2023 року Сейм Латвії ухвалив зміни до закону про підтримку України, згідно з якими стала можлива безоплатна передача конфіскованих у п’яних латвійських водіїв автомобілів українській стороні.

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Автомобілі до України переправляє волонтерська організація «Twitter-конвой». За словами її керівника Рейніса Позняка, всього з лютого 2022 по листопад 2023 року з Латвії в Україну відправили понад 1 800 різних автомобілів на суму понад два мільйони євро. Половина з цих транспортних засобів є добровільними пожертвами громадян Латвії, уточнив він.

У листопаді 2022 року в Латвії набув чинності закон, що дозволяє вилучати автомобілі: це відбувається в тому випадку, якщо у водія буде виявлено більше 1,5 проміле алкоголю або сліди наркотиків у крові, а також якщо він відмовився від перевірки на наявність в організмі таких речовин.

Конфісковані машини зберігаються на стоянках Державного агентства постачання по всій Латвії, потім виставляються на аукціон Служби державних доходів.

Днями стало відомо, що мер Лондона Садік Хан відмовився від заборони на передачу Україні автомобілів, які не відповідають вимогам щодо викидів.