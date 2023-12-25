Чехія має допомагати Україні і стримувати російську імперську експансію – голова МЗС

Головне завдання чеської зовнішньої політики – утримати Росію якомога далі від кордонів Чехії. Про це в інтерв’ю чеській агенції ČTK заявив міністр закордонних справ країни Ян Ліпавський.

За його словами, якщо Україна програє, то його країна зіштовхнеться з Росією буквально на кордонах Євросоюзу, поруч із Чехією.

«Ми маємо усвідомлювати, що в Україні ми стримуємо російську імперську експансію, яка точить зуби на регіон Центральної Європи, країни Балтії», – сказав Ліпавський.

Як вважає урядовець, допомога Україні – військова, гуманітарна, фінансова, політична чи моральна – також на користь європейської безпеки.

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«Якщо Україна впаде, ми зіткнемося з Росією трохи ближче – буквально на кордонах Євросоюзу, дуже близько до Чехії, і ми не повинні цього допустити», – додав він.

На думку Ліпавського, втома від війни, про яку часто говорять, проявляється по-різному.

«Проте якщо буде так, що ми втомимося від власної безпеки, то втрачаємо і свободу, і суверенітет», – зазначив міністр.

Ні Україна, ані Молдова не готові повністю до вступу в ЄС, але демонструють високу мотивацію, тому їм варто в цьому допомогти, вважає чеський урядовець.

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«Наша допомога не мотивована чистим альтруїзмом і тим, що ми вважаємо це приємним. У наших власних інтересах допомогти цим країнам наблизитися до нас якомога ближче», – додав Ліпавський.

Чеська опозиція часто звинувачує владу у допомозі Україні замість підтримки простих чехів.

Згідно з опитуванням громадської думки, яке проводили влітку, більшість чехів і надалі підтримує Україну та бажає перемоги Києву, при цьому значна частина чехів відчуває втому. Опитування також засвідчило страх, що війна триватиме протягом багатьох років.