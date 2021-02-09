У Латвії вирішили відключити ще 16 російських каналів

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) вирішила відключити 16 російських каналів зі списку тих, які ретранслюються в Латвії, оскільки невідомий їхній представник у країні з 1 лютого.

Йдеться про наступні канали: REN TV Baltic, NTV Mir Baltic, Karusel International, «НТВ Сериал», «НТВ Стиль», «НТВ Право», «Кинокомикс», «Наше новое кино», «Родное кино», «Индийское кино», «Кинокомедии», «Киносерия», «КВН ТВ», «Кухня ТВ», «Бокс ТВ», HD Life.

«З огляду на, що нам не вдалося отримати доказів того, що ці телеканали будь-хто представляє в Латвії, вони були виключені зі списку тих, які будуть ретранслювати в Латвії. Щоб захистити латвійський інформаційний простір, NEPLP активізує свою перевірку всіх телеканалів у реєстрі телеканалів, які ретранслюються у Латвії і, якщо будуть виявлені подібні випадки, буде діяти відповідним чином», -– заявив голова ради.

Рішення має набути чинності опівночі 10 лютого.

8 лютого у NEPLP повідомили про заборону ретрансляції телеканалу «Росія РТР». Зазначалося, що рішення було ухвалене через виявлені порушення законодавства, пов’язані з розпалюванням ненависті, підбурюванням до насильства та провокацією воєнного конфлікту. Зокрема, як наголосили у раді, йшлося про випадки, коли ведучі та учасники програм висловлювали зневажливе ставлення до українців.