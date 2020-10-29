У голови одного з товариств у Латвії забрали статус закордонного українця через «антиукраїнську діяльність» – посольство

Керівницю товариства «Світанок» (м. Лієпая, Латвія) Ларису Давиденко позбавлено статусу закордонного українця за «антиукраїнську діяльність», повідомило посольство України в Латвії.

«Рішенням Національної комісії України з питань закордонних українців від 27.10.2020 р. керівника товариства «Світанок», (м. Лієпая) Ларису Давиденко було позбавлено статусу закордонного українця за діяльність, яка суперечить національним, у т.ч. безпековим, інтересам Української держави. Таким чином, посвідчення закордонного українця Л.Давиденко на підставі якого, вона отримала безкоштовну багаторазову візу на в’їзд в Україну є недійсним і підлягає поверненню до Посольства України в Латвії», – йдеться в повідомленні.

У посольстві вказують, що «Давиденко відверто симпатизує проросійським силам в Латвії, систематично відвідує заходи, організовані російськими дипломатичними установами, активно і публічно просуває постулати ідеологів «руського міру».

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«Жодного разу Л.Давиденко, керівник т.зв. українського товариства м. Лієпая, не відвідувала заходів, організованих Посольством України, зокрема пов’язаних з прийомом на реабілітацію українських поранених військовослужбовців, колишніх політв’язнів Кремля тощо... Українська держава й надалі вживатиме адекватних заходів з метою недопущення проявів антиукраїнської діяльності, направленої на дестабілізацію ситуації серед свідомих, патріотично налаштованих українців Латвії», – йдеться в повідомленні.

Публічних коментарів про рішення посольства від Лариси Давиденко наразі немає.