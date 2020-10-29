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29 жовтня 2020, Київ 17:35
Новини | Політика

У голови одного з товариств у Латвії забрали статус закордонного українця через «антиукраїнську діяльність» – посольство

Дипломати запевняють, що не допустять дестабілізації ситуації серед свідомих, патріотично налаштованих українців Латвії

Керівницю товариства «Світанок» (м. Лієпая, Латвія) Ларису Давиденко позбавлено статусу закордонного українця за «антиукраїнську діяльність», повідомило посольство України в Латвії.

«Рішенням Національної комісії України з питань закордонних українців від 27.10.2020 р. керівника товариства «Світанок», (м. Лієпая) Ларису Давиденко було позбавлено статусу закордонного українця за діяльність, яка суперечить національним, у т.ч. безпековим, інтересам Української держави. Таким чином, посвідчення закордонного українця Л.Давиденко на підставі якого, вона отримала безкоштовну багаторазову візу на в’їзд в Україну є недійсним і підлягає поверненню до Посольства України в Латвії», – йдеться в повідомленні.

У посольстві вказують, що «Давиденко відверто симпатизує проросійським силам в Латвії, систематично відвідує заходи, організовані російськими дипломатичними установами, активно і публічно просуває постулати ідеологів «руського міру».

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«Жодного разу Л.Давиденко, керівник т.зв. українського товариства м. Лієпая, не відвідувала заходів, організованих Посольством України, зокрема пов’язаних з прийомом на реабілітацію українських поранених військовослужбовців, колишніх політв’язнів Кремля тощо... Українська держава й надалі вживатиме адекватних заходів з метою недопущення проявів антиукраїнської діяльності, направленої на дестабілізацію ситуації серед свідомих, патріотично налаштованих українців Латвії», – йдеться в повідомленні.

Публічних коментарів про рішення посольства від Лариси Давиденко наразі немає.

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