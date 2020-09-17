Сейм Латвії заборонив використовувати «георгіївську стрічку» під час публічних заходів

Сейм Латвії 17 вересня схвалив поправки до законодавства, які забороняють використання «георгіївської стрічки» під час публічних, розважальних та святкових заходів, зокрема й мітингів, маршів та пікетів.

«У середу, 17 вересня, Сейм концептуально підтримав поправки до Закону про безпеку громадських розваг і святкових заходів та поправки до Закону «Про мітинги, ходу і пікетування», які забороняють використання «георгіївської стрічки» в громадських розважальних і святкових заходах, а також під час мітингів, маршів і пікетів», – мовиться у повідомленні на сайті Сейму.

У чинному законодавстві Латвії вже заборонено використовувати під час публічних заходів прапори, герби та гімни СРСР, його республік, і нацистської Німеччини, свастику, знаки SS і радянської символіки – серпа і молота, а також їх стилізації, крім випадків, коли метою їх використання не є прославлення тоталітарних режимів чи виправдання вчинених ними злочинів.