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17 вересня 2020, Київ 20:41
Новини | Міжнародні

Сейм Латвії заборонив використовувати «георгіївську стрічку» під час публічних заходів

Президент Росії Володимир Путін з «георгіївською стрічкою». Москва, 9 травня 2019 року (ілюстраційне зображення)

Сейм Латвії 17 вересня схвалив поправки до законодавства, які забороняють використання «георгіївської стрічки» під час публічних, розважальних та святкових заходів, зокрема й мітингів, маршів та пікетів.

«У середу, 17 вересня, Сейм концептуально підтримав поправки до Закону про безпеку громадських розваг і святкових заходів та поправки до Закону «Про мітинги, ходу і пікетування», які забороняють використання «георгіївської стрічки» в громадських розважальних і святкових заходах, а також під час мітингів, маршів і пікетів», – мовиться у повідомленні на сайті Сейму.

У чинному законодавстві Латвії вже заборонено використовувати під час публічних заходів прапори, герби та гімни СРСР, його республік, і нацистської Німеччини, свастику, знаки SS і радянської символіки – серпа і молота, а також їх стилізації, крім випадків, коли метою їх використання не є прославлення тоталітарних режимів чи виправдання вчинених ними злочинів.

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