«Жодних заборонених тем не було» – блогерка Лумер записала інтерв’ю з Зеленським

Американська блогерка Лора Лумер повідомила про зустріч із президентом України Володимиром Зеленським під час її візиту до Києва.

«Я щойно записала інтерв’ю з президентом Зеленським у Маріїнському палаці в Україні. Жодних заборонених тем не було, і я не добирала слів», – написала вона в соцмережі Х.

Блогерка додала, що повне інтерв’ю з’явиться незабаром.

Читайте також: «Путін бив дронами Ісуса Христа» – блогерка Лумер після відвідання Лаври

Офіс президента України привітав візит Лумер до України. 22 липня вона відвідала пошкоджену російським ударом Києво-Печерську Лавру. Там її зустріли перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця та віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики, міністерка культури Тетяна Бережна.

Консервативну блогерку Лору Лумер називають наближеною до президента США Дональда Трампа. На початку свого візиту до Києва вона написала, реагуючи на допис російського телеканалу RT, що раніше «жила в медіабульбашці й під впливом російської пропаганди», тому й приїхала в Україну, «щоб на власні очі побачити країну».

Лумер раніше критикувала фінансову допомогу Україні з бюджету США і українську владу.