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Визначені лауреати Шевченківської премії – комітет

Почесний знак лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка
Почесний знак лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка

Комітет із Національної премії України імені Тараса Шевченка визначив лауреатів премії 2024 року, повідомила пресслужба Комітету.

«6 лютого відбувся третій тур конкурсу серед літературно-мистецьких творів, висунутих на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2024 року. Члени Комітету, розглянувши літературно-мистецькі твори у семи номінаціях, шляхом таємного голосування, визначили переможців конкурсу у номінаціях: «Література», «Публіцистика, журналістика», «Музичне мистецтво», «Театральне мистецтво» і «Візуальні мистецтва», – йдеться в повідомленні.

Найближчим часом секретаріат Комітету внесе подання про присудження премії і проєкт відповідного указу президента України.

Перелік літературно-мистецьких творів і їхніх авторів, удостоєних Шевченківської премії, опублікують на офіційному сайті Комітету після оприлюднення указу президента.

Лауреатів Шевченківської премії зазвичай офіційно оголошують 9 березня, в річницю народження Тараса Шевченка.

У березні минулого року журналіст, телеведучий Юрій Макаров повідомив про рішення піти з посади голови Комітету Національної премії України імені Тараса Шевченка. Згодом це зробили і члени комітету Шевченківської премії. Відставки відбулися на тлі подій довкола оголошення лауреатів премії, яких уперше за 60 років не назвали, за традицією, 9 березня. Серед причин такого «запізнення» вказували бажання присудити додаткову премію «За внесок у перемогу». Втім, у підсумку, лауреатів все ж оголосили – через два дні, 11 березня.

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