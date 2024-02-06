Визначені лауреати Шевченківської премії – комітет

Комітет із Національної премії України імені Тараса Шевченка визначив лауреатів премії 2024 року, повідомила пресслужба Комітету.

«6 лютого відбувся третій тур конкурсу серед літературно-мистецьких творів, висунутих на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2024 року. Члени Комітету, розглянувши літературно-мистецькі твори у семи номінаціях, шляхом таємного голосування, визначили переможців конкурсу у номінаціях: «Література», «Публіцистика, журналістика», «Музичне мистецтво», «Театральне мистецтво» і «Візуальні мистецтва», – йдеться в повідомленні.

Найближчим часом секретаріат Комітету внесе подання про присудження премії і проєкт відповідного указу президента України.

Перелік літературно-мистецьких творів і їхніх авторів, удостоєних Шевченківської премії, опублікують на офіційному сайті Комітету після оприлюднення указу президента.

Лауреатів Шевченківської премії зазвичай офіційно оголошують 9 березня, в річницю народження Тараса Шевченка.

У березні минулого року журналіст, телеведучий Юрій Макаров повідомив про рішення піти з посади голови Комітету Національної премії України імені Тараса Шевченка. Згодом це зробили і члени комітету Шевченківської премії. Відставки відбулися на тлі подій довкола оголошення лауреатів премії, яких уперше за 60 років не назвали, за традицією, 9 березня. Серед причин такого «запізнення» вказували бажання присудити додаткову премію «За внесок у перемогу». Втім, у підсумку, лауреатів все ж оголосили – через два дні, 11 березня.