Суд в Італії звільнив українського режисера Лавренчука – омбудсмен

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що італійський суд ухвалив рішення про звільнення українського театрального режисера Євгена Лавренчука.

«Громадянина України Євгена Лавренчука незаконно, затриманого у Неаполі в грудні 2021 року за запитом путінської Росії про його екстрадицію, звільнено. Суд Неаполя виніс остаточне рішення щодо звільнення Євгена, визнавши звинувачення проти нього за сторони РФ сфабрикованими, а мотиви переслідування – політичними», – написала Денісова на своїй сторінці у фейсбуці 25 березня.

Наприкінці січня омбудсмен повідомила, що Інтерпол визнав переслідування з політичних мотивів українського театрального режисера Євгена Лавренчука.

Як повідомила тоді пресслужба офісу омбудсмена, «відомості щодо громадянина України Євгена Лавренчука, які оброблялися в обліках Інтерполу за запитом Національного центрального бюро Інтерполу в Російській Федерації були видалені через їх невідповідність положенням статті 3 Статуту Інтерполу».

Українського режисера Євгена Лавренчука затримали в Неаполі вночі 15 грудня 2021 року за запитом Росії про його екстрадицію, звинувачуючи його у масштабних фінансових зловживаннях за період 2013-2014 років. У цей час Євген Лавренчук у Москві керував створеним ним «Польським театром». Режисер у Неаполі був проїздом, здійснюючи транзитний рейс Тель-Авів-Львів.

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Євген Лавренчук – український театральний режисер. З 2018 до березня 2021 року він працював головним режисером Одеського національного академічного театру опери та балету. Лауреат державної театральної премії України імені Леся Курбаса за поставноку «Травіата» Джузеппе Верді. Лавренчук є організатором Всеукраїнського оперного форуму Opera Ua і засновником та керівником «Першої української школи театру і кіно».

Львів’янин навчався у Москві на курсі режисера Романа Віктюка. Був засновником Польського театру в Москві. Працював режисером в Одеському академічному російському драматичному театрі, ставив спектаклі в Томську і Москві. У 2014 році Лавренчук повернувся в Україну, як сам тоді пояснив, на знак незгоди з агресією Росії.

У грудні 2021 Євген Лавренчук почав працювати з ізраїльською компанією Jerusalem Lyric Opera Studio & Festival.