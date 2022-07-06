Заява Лаврова щодо Франції є свідченням «дисоціативного розладу» в російській дипломатії – МЗС України

Реакція глави МЗС Росії Сергія Лаврова на оприлюднення змісту розмови лідера Франції Емманюеля Макрона та президента Росії Володимира Путіна є свідченням «дисоціативного розладу» в російській дипломатії, заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«Лавров згадав про дипломатичну етику, коментуючи оприлюднення змісту розмови лідера Франції Еммануеля Макрона та президента Росії Владіміра Путіна напередодні повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Але при цьому він забув згадати, як його відомство в листопаді 2021 року оприлюднило конфіденційну переписку міністрів закордонних справ Німеччини та Франції в контексті діяльності Нормандського формату. Як ви розумієте, дозвіл на це вони не давали. Ось і виходить такий собі дисоціативний розлад в російській дипломатії. Кажуть одне, а роблять інше», – написав він на своїй сторінці в фейсбук.



Глава МЗС Росії Сергій Лавров 6 липня заявив, що оприлюднення змісту розмови між лідером Франції Емманюелем Макроном і президентом Росії Володимиром Путіним є порушенням «дипломатичної етики».

25 червня французькі журналісти розкрили подробиці телефонної розмови президентів Франції і Росії 20 лютого – однієї з останніх перед визнанням Москвою «незалежності» угруповань «ДНР» і «ЛНР», після чого Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.