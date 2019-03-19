На Прикарпатті зійшла лавина, ДСНС попереджає про небезпеку подальших сходжень

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що 18 березня зі схилу гори Брескул на Прикарпатті зійшла лавина мокрого снігу, інформації про постраждалих немає.

«Об’єм та збитки уточнюються. Орієнтовний час сходження між 10-11 годинами 18 березня», – повідомили у ДСНС.

За даними рятувальників, 19 березня через підвищення температури та опади у вигляді дощу та мокрого снігу у високогір’ї Закарпатської та Iвано-Франкiвської областей утримуватиметься значна снiголавинна небезпека – 3 рівня.

За даними Укргідрометцентру, 19 березня у західних, північних, центральних областях і на Сумщині невеликий дощ, температура вдень 6-11 тепла. Вітер в Україні південно-західний та західний, 7-12 м/с.