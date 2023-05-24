У Росії покупці скаржаться на мережу магазинів через синьо-жовтий логотип

Російська мережа гіпермаркетів «Лента» постійно отримує скарги на своє жовто-синє забарвлення, покупці писали навіть до адміністрації президента Росії. Про це розповіла представниця мережі на нараді з чиновниками, пише видання «Фонтанка» із Санкт-Петербурга.

«Ми вже понад рік живемо в ситуації, коли щодня отримуємо гнівні звернення покупців, у тому числі через адміністрацію президента, щоб перефарбувати наші магазини. У нас жовто-сині магазини, так склалося історично», – сказала представниця «Ленти».

У пресслужбі мережі не відповіли на запитання видання про можливу зміну забарвлення через скарги.

Нарада з чиновниками була присвячена агітації на користь служби за контрактом. «Лента» відмовилася розміщувати відповідні банери на фасадах своїх гіпермаркетів. За словами представниці «Ленти», в разі їхнього розміщення мережа «ризикує своєю репутацією» – туди не прийдуть покупці, і її бойкотуватимуть.

У нараді брали участь також і представники інших роздрібних мереж. Про їхню думку щодо зовнішньої агітації про військову службу не повідомляється.