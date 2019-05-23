Лещенко: передав ГПУ матеріали по Манафорту

Народний депутат Сергій Лещенко заявляє, що передав Генеральній прокуратурі України матеріали щодо колишнього голови передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта.

«Передав Генпрокуратурі матеріали по Манафорту, які мені повернуло ФБР після його посадки. Тепер оригінали контрактів, які підтверджують амбарну книгу Януковича, є в Луценка. Нехай більше не бреше Джуліані», – написав Лещенко в Twitter 23 травня після того, як був на допиті в ГПУ.

2 травня 2019 року газета The New York Times написала, що команда президента США Дональда Трампа підштовхувала генпрокурора України Юрія Луценка до розслідування діяльності в Україні Гантера Байдена, сина екс-віце-президента Джо Байдена, щоб використовувати це проти Байдена-старшого.

10 травня видання повідомило, що приватний адвокат Трампа Роберт Джуліані заявив про намір вирушити в Київ для зустрічі із новообраним президентом Зеленським, щоб переконати продовжити розслідування, яке може принести користь Трампу.

Пізніше того дня Джуліані в ефірі телеканалу Fox News заявив, що скасовує свою раніше заплановану поїздку до України, аби не опинитися «серед ворогів Трампа». Він зокрема згадав Лещенка, назвавши його «паном, який оприлюднив «чорну книгу», що виявилася підробною».

У відповідь Лещенко переконував, що Луценко вводить в оману Джуліані та інших американців, тому що хоче втриматися на посаді генерального прокурора України.

Джуліані заявляє про спроби Демократичної партії США, від якої балотувалася опонентка його клієнта Гіларі Клінтон, отримати в Україні інформацію, яка б нашкодила кампанії Трампа і вплинула на результати виборів президента США 2016 року.

Йдеться про так звану «чорну бухгалтерію» Партії регіонів, у якій містилися зокрема дані про те, що Пол Манафорт отримував гроші від режиму Віктора Януковича та російських олігархів, займався незареєстрованим лобізмом і відмивав гроші через офшорні компанії.

Про так звану «чорну бухгалтерію» за кілька місяців до цього, у травні 2016 року, повідомив екс-заступник голови Служби безпеки України Віктор Трепак. Він заявив, що передав до НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівки низці колишніх і нинішніх високопосадовців. 31 травня Сергій Лещенко та журналістка Севгіль Мусаєва розкрили зміст документів.