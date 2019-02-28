Лещенко оприлюднив текст заяви на ім'я Парубія: «щоб зняти спекуляції»

Депутат Верховної Ради Сергій Лещенко оприлюднив текст заяви на ім’я голови парламенту Андрія Парубія, в якому повідомив про вихід зі складу фракції партії «Блок Петра Порошенка».

«Щоб зняти спекуляції, що заява якась не така. Саме така», – написав Лещенко у Facebook.

Раніше 28 лютого Лещенко поширив заяву на ім’я голови депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка» Артура Герасимова про вихід зі складу цієї фракції.

Раніше заяви такого ж змісту на ім’я голови депутатської фракції партії «БПП» написали інші два депутати Мустафа Найєм і Світлана Заліщук.

Відповідно до закону «Про статус народного депутата», народний депутат має право вільно вийти зі складу депутатської фракції (групи).

Згідно з Конституцією, невходження обраного від партії депутата Верховної Ради до складу депутатської фракції цієї партії або вихід з такої фракції є підставою для дострокового припинення його депутатських повноважень. Водночас закон «Про статус народного депутата» не передбачає можливості дострокового припинення повноважень депутата через його вихід із фракції тієї партії, від якої він був обраний.

Найєм, Заліщук і Лещенко були обрані народними депутатами за багатомандатним округом на парламентських виборах у 2014 році.