Лещенко пояснив, як став радником Єрмака і чим займається в Офісі президента

Сергій Лещенко став позаштатним радником голови ОП Андрія Єрмака, тому що сам запропонував свою допомогу Офісу президента. Про це він розповів у коментарі Радіо Свобода.

«28 лютого я зв’язався з Андрієм Єрмаком із запитанням, чи потрібна моя участь і присутність як людини, яка має досвід та певні знання у сфері інформаційної політики. Він сказав, що буде радий мене бачити. 28 лютого я виїхав вечірнім потягом зі Львова (де був у справах «Укрзалізниці») до Києва, а вже 1 березня був у Офісі президента та почав працювати», – зазначив він.

За словами Лещенка, указ про його призначення на посаду позаштатного радника Андрія Єрмака з’явився 3 березня, а сам він протягом усього цього часу займається розвінчуванням російських фейків (щоб показати українцям та всьому світу, «наскільки Росія заряджена на цю війну» і «наскільки примітивними є її пропагандистські технології») та багатьма іншими ініціативами.

«Я виступив автором ідеї, щоб активніше залучити свого старого товариша Майкла Макфола до роботи на підтримку України, і це було зроблено. Допомагав контактувати з різними діячами світової культури (Міла Куніс, Ештон Кутчер, Анджеліна Джолі). Допомагав у підготовці певних виступів президента перед парламентами чи на публічних заходах. Загалом дуже багато активностей мною було ініційовано і реалізовано», – розповів Лещенко Радіо Свобода.

2 лютого Сергій Лещенко був призначений заступником голови нової Наглядової ради «Укрзалізниці».