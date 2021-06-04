Ексрегіонал Левченко прибув отримати від України 1100 євро за виграну в ЄСПЛ справу – адвокат

Адвокат Олег Курчин підтвердив Радіо Свобода, що його клієнт, ексдепутат від Партії регіонів Микола Левченко, який втік із України в 2014 році і якого було оголошено в розшук, повернувся до України.

За його словами, Європейський суд із прав людини ухвалив рішення на користь Левченка, визнаючи несправедливими розслідування, що велися роками щодо нього в Україні. Тож Левченко приїхав отримати стягнуту з України компенсацію на його користь, присуджену судом, каже Курчин.

«Ця справа є у відкритому доступі: останнє рішення ЄСПЛ є у нас на сайті, там усе записано. Ми займаємося юридичною роботою. Усе подається до ЄСПЛ дистанційно – усі документи, усі докази. ЄСПЛ розглядає їх і ухвалює рішення. Із тих рішень, які є, видно, що невелику суму вони присудили. Визнано факт несправедливого розслідування. 1 100 євро присудили, до яких адвокат не має жодного стосунку. Він прибув отримати ці кошти у виконавчої служби на розрахунковий рахунок собі», – розповів адвокат.

ЄСПЛ 11 березня 2021 року ухвалив рішення у справі «Кочура та інші проти України» (скарга № 43534/19 та 4 інші). Цим рішенням встановлюється, що ексдепутат має отримати 1 100 євро від України за те, що розслідування щодо нього тривали надто довго – понад п’ять років і вісім місяців.

У рішення ЄСПЛ йдеться про те, що заявники скаржилися на надмірну тривалість кримінального провадження та відсутність ефективних засобів правового захисту у національному законодавстві.

«6. Заявники скаржились на те, що тривалість розгляду кримінального провадження була несумісною з вимогою «розумного строку» та що вони не мали ефективних засобів правового захисту у зв’язку з цим. Вони посилалися на пункт 1 статті 6 та статтю 13 Конвенції, які звучать так: «Кожен, чиї права та свободи, передбачені (Конвенцією), порушуються, повинен мати ефективний засіб правового захисту перед національним органом, незважаючи на те, що порушення було скоєне особами, які діють за офіційними повноваженнями», – йдеться в ухвалі.

Журналіст Денис Казанський раніше повідомляв, що всі справи щодо Левченка в Україні закриті.

Радіо Свобода готує запити до Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора, щоб з’ясувати, чи ексдепутат досі у розшуку, чи відкриті щодо нього якісь провадження в Україні та чи вживатимуть відомства якихось кроків у зв’язку з його перебуванням на території держави.

Станом на 2019 рік Левченко був у реєстрі осіб, які переховуються від слідства, у базі МВС. Наразі не вдається знайти його дані у цій базі.

У березні 2020 року сайт адвокатської компанії, яка представляла інтереси Левченка в ЄСПЛ, повідомляв, що Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення, згідно з яким, прокуратура Київської області має закрити кримінальне провадження у зв'язку з відсутністю складу злочину. Після відмови апеляційним судом у перегляді рішення, ДБР внесло інформацію у реєстр за фактом невиконання прокуратурою рішення закрити провадження.

Служба безпеки України в січні 2015 року оголосила на той момент депутата Партії регіонів Миколу Левченка та його однопартійця Вадима Колесніченка у розшук. Їм інкримінували скоєння злочину за частиною 3 статті 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, яке призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків).

Микола Левченко 16 січня 2014 року голосував за закони, які згодом ЗМІ назвали «диктаторськими». Ухвалення цих законів передувало смертям на Майдані.