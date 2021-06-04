Справу щодо ексрегіонала Левченка закрито, його знято розшуку – СБУ

Кримінальне провадження щодо ексрегіонала Миколи Левченка, відкрите в 2014 році Службою безпеки, було закрите в лютому 2021 року. Про це пресслужба СБУ повідомила Радіо Свобода.

«Що стосується повернення до України колишнього народного депутата Миколи Левченка, то це пов’язано із тим, що у 2021 році, за поданням старшого слідчого Нацполіції, оперативно-розшукову справу щодо нього закрито, а Левченка знято з розшуку», – повідомили у відомстві.

У пресслужбі повідомили, що СБУ розпочала кримінальне провадження щодо Левченка у 2014 році за частиною другою статті 110 та частиною третьою статті 161 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

У 2015 році Левченкові повідомили про підозру, а за клопотанням СБУ Апеляційний суд Києва дав дозвіл на його затримання. Однак згодом Генеральна прокуратура України передала провадження слідчим Національної поліції. Процесуальний керівник у справі в квітні 2020 року ухвалив рішення про закриття кримінального провадження щодо Левченка, а вже в лютому 2021 року слідчі Національної поліції закрили справу, повідомили у Службі безпеки.

У СБУ додали, що «окрему увагу приділяють особам, які в той чи інший спосіб сприяли або продовжують сприяти країні-агресору», утім відомство може діяти виключно в межах закону та своїх повноважень у подібних ситуаціях.

«Водночас Служба безпеки України відстоює позицію, що особи, котрі своїми діями сприяли країні-агресору, мають понести покарання в межах закону. СБУ продовжуватиме роботу в цьому напрямі», – додали у відомстві, не уточнивши подробиць.

Адвокат Олег Курчин підтвердив Радіо Свобода, що його клієнт, ексдепутат від Партії регіонів Микола Левченко, який втік із України в 2014 році і якого було оголошено в розшук, повернувся до України.

За його словами, Європейський суд із прав людини ухвалив рішення на користь Левченка, визнаючи несправедливими розслідування, що велися роками щодо нього в Україні. Тож Левченко приїхав отримати стягнуту з України компенсацію на його користь, присуджену судом, каже Курчин.