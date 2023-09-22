У Запоріжжі пройшла виставка про представників ЛГБТ-спільноти, які захищають Україну

У Запоріжжі упродовж одного дня відбулась виставка «Я в Україні/Я поза Україною», організована «КиївПрайд». На ній представлено 12 фотоісторій волонтерів та військових, що є представниками ЛГБТ-спільноти.

«Мета цієї виставки показати, що ми такі самі люди, всі ми українці, і всі ми так само боронимо, і не дивлячись на те, що ми можемо бути як в Україні, так і поза Україною. Ви бачили багато історій людей, котрі захищають Україну або залишились в Україні, і багато історій людей, котрі поїхали з України, але вони так само або волонтерять, або ходять на марші, збирають людей, аби Європа бачила, що ми боремось. І в Європі дуже потужний йде відгук, бо квір-люди і в цілому ЛГБТ-рух – це в цілому про права людей, про велику потужну демократію. Тобто вони розуміють, що в нас не радянське мислення, що у нас країна бореться і що у нас сучасна країна», – ділиться проектна менеджерка «КиївПрайд» Ольга Оніпко, що представляла виставку у Запоріжжі.

Як розповіли організатори, то під час підготовки виставки вони зібрали понад 200 історій представників ЛГБТІК-спільноти, що які займаються наразі волонтерською діяльністю, воюють у лавах ЗСУ та інформують іноземців про війну в Україні.

«У нас багато історій військових. Деякі служать з 14-го року, деякі військові стали до лав вже після повномасштабного вторгнення, наприклад, Борис Хмелевський (ЛГБТ-активіст, юрист – ред.) став після повномасштабного вторгнення до лав ЗСУ. І це лише маленька частина ЛГБТ-мілітарі, і в можете побачити набагато більше людей саме військових в організації «ЛГБТ-мілітарі». Це окрема організація, вони переросли в окремий рух. І їх видимість взагалі дуже потужна, бо досі багато кажуть, що це не на часі, і цивільне партнерство не на часі. Дуже на часі, бо люди так само вмирають. У людей є родини, у людей не має право. І це максимально на часі. Не знаю, коли це може бути на часі, якщо не зараз під час повномасштабного вторгнення», – додає Ольга Оніпко.

Вперше виставка «Я в Україні/Я поза Україною» була представлена торік у Києві. Після Запоріжжя її планують представити ще в трьох обласних центрах України.

Раніше, Європейський суд із прав людини, який 1 червня визнав порушення Україною прав одностатевих пар, своїм рішенням зобов’язав Україну визнати стосунки ЛГБТ пар, сказала авторка законопроєкту про реєстровані партнерства, народна депутатка від «Голосу» Інна Совсун.

1 червня ЄСПЛ ухвалив рішення у справі Андрія Маймулахіна й Андрія Марківа, які 2014 року вирішили звернутися до Європейського суду з прав людини через неможливість легалізувати свої стосунки в Україні.

Суд визнав, що відсутність в Україні законодавчого регулювання одностатевих відносин є порушенням статті 8 (право на особисте сімейне життя) та 14 (заборона дискримінації) Європейської конвенції з прав людини. Кожному з заявників суд присудив 5 000 євро компенсації.