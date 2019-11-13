Лідерка опозиції оголосила себе тимчасовим президентом Болівії після відставки Моралеса

Лідерка опозиції в Сенаті Болівії, друга віцеспікер верхньої палати парламенту Жанін Аньєс оголосила себе тимчасовим президентом країни після відставки Ево Моралеса.

Аньєс взяла на себе повноваження глави держави, незважаючи на відсутність кворуму. Сенатори від лівої партії колишнього президента – «Рух до соціалізму» – бойкотували засідання.

Аньєс закликала до проведення нових чесних виборів президента в Болівії найближчим часом.

Раніше Конституційний суд Болівії заявив, що перехід влади відбувається через відставку президента, тому рішення Сенату не потрібне. Таким чином, він підтвердив перехід повноважень президента Болівії до Жанін Аньєс.

Моралес, який після відставки виїхав до Мексики, написав у твітері, що засуджує «самопроголошеного» тимчасового президента.

У столиці Болівії Ла-Пасі почалися сутички між прихильниками Жанін Аньєс і тими, хто підтримує колишнього президента Ево Моралеса.

Моралес правив Болівією останні 14 років. У 2016 році Моралес провів референдум, вимагаючи змінити Конституцію Болівії, щоб мати можливість висуватися в президенти необмежену кількість разів. Більшість жителів країни тоді проголосували проти цього, але Моралес і його партія зуміли провести потрібне рішення через Конституційний суд.

У жовтні цього року Моралес пішов на четверті вибори президента. Місцева виборча комісія оголосила про його перемогу вже в першому турі, заявивши, що Моралес нібито отримав трохи більше ніж 47% голосів. Але опозиція не погодилася з цими результатами, а перевірка пізніше підтвердила фальсифікації.

На тлі масових протестів Моралес спочатку погодився анулювати результати виборів президента і провести нове голосування, а потім, після вимоги військових, пішов у відставку.

МЗС Росії і уряди декількох країн Латинської Америки, в тому числі президент Венесуели Ніколас Мадуро, новообраний президент Аргентини Альберто Фернандес, президенти Нікарагуа і Куби вже назвали події в Болівії «державним переворотом».