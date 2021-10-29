Ліга чемпіонів: букмекери не вірять у «Динамо» і «Шахтар»

У Лізі чемпіонів УЄФА наступного тижня відбудуться поєдинки четвертого туру групового етапу. 2 листопада київське «Динамо» на НСК «Олімпійський» прийме іспанську «Барселону», а 3 листопада футболісти донецького «Шахтаря» в гостях зустрінуться з мадридським «Реалом».

Букмекери вважають суперників українських клубів фаворитами майбутніх матчів.

Перемога «Динамо» оцінюється коефіцієнтом 6,20, нічия – 4,30, перемога «Барселони» – 1,52.

Шанси «Шахтаря» обіграти «Реал» – 12,50, нічия – 6,50, виграш мадридців – 1,22.

У перших трьох турах групової стадії Ліги чемпіонів «Динамо» на своєму полі зіграло внічию з португальською «Бенфікою» (0:0) та двічі програло на виїзді – чемпіону Німеччини мюнхенській «Баварії» (0:5) і «Барселоні» (0:1). «Шахтар» несподівано поступився у Тирасполі чемпіону Молдови «Шерифу» (0:2), вдома зіграв унічию з переможцем італійської Серії А міланським «Інтером» (0:0) та програв «Реалу» (0:5).