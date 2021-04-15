У Лізі Європи визначаться півфіналісти

У футбольній Лізі Європи 15 квітня відбудуться чотири матчі-відповіді чвертьфінальної стадії, після яких визначаться всі півфіналісти турніру.

В Англії «Манчестер Юнайтед» прийматиме іспанську «Гранаду», яку підопічні Оле-Гуннара Сульшера переграли на виїзді минулого тижня 2:0.

Італійська «Рома», яка в Нідерландах переграла «Аякс» (2:1), тепер зустрінеться з амстердамцями в Римі.

У Празі чеська «Славія» спробує повторити клубний рекорд і вийти до півфіналу другого за значенням євротурніру. Для цього пражанам потрібно або перемогти лондонський «Арсенал», або зіграти з рахунком 0:0, адже в першому матчі «Славія» спромоглася на нічию 1:1.

В Іспанії «Вільярреал» спробує вдруге перемогти хорватське «Динамо». Минулого тижня в Загребі іспанці задовольнилися мінімальною перемогою 1:0.

Початок усіх сьогоднішніх матчів – о 22:00 за Києвом.