Ліга націй: збірна України проведе домашні матчі у Львові та Києві

Збірна України проведе осінні домашні матчі Ліги націй у Львові та Києві. Відповідне рішення ухвалила Українська асоціація футболу.

Матч зі Швейцарією українці зіграють 3 вересня на «Арені Львів», з Німеччиною зустрінуться 10 жовтня на НСК «Олімпійський» у Києві. На столичному стадіоні має відбутися і матч з Іспанцями 13 жовтня.

Резервне місце проведення матчів – харківський стадіон «Металіст».

Через пандемію коронавірусу наразі не відомо, чи будуть допускати на стадіони вболівальників.

Ще три матчі Україна проведе на виїзді: проти Іспанії 6 вересня, проти Німеччини 13 листопада та проти Швейцарії 16 листопада.

Ліга націй – турнір, яким УЄФА прагне замінити звичні товариські матчі. Додаткової ваги йому надає можливість вийти на чемпіонат Європи або на чемпіонат світу в разі провалу у відбірному циклі.

У плей-оф Ліги націй виходить збірна, яка посіла перше місце у своїй групі в дивізіоні А (там грає й Україна). Четверта команда вилітає в нижчий дивізіон.