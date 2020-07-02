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02 липня 2020, Київ 07:14
Новини | Спорт

Футбол: українець Ярмоленко приніс «Вест Гему» перемогу над «Челсі»

Востаннє Ярмоленко забивав за «Вест Гем» у вересні 2019 року

Українець Андрій Ярмоленко приніс «Вест Гему» перемогу над «Челсі» в матчі 32 туру чемпіонату Англії з футболу.

Українець відзначився на 89-й хвилині та встановив остаточний рахунок у матчі – 3:2.

Перемога дозволила «Вест Гему» відірватися на три пункти від зони вильоту. Команда посідає 16 сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Англії з футболу. «Челсі» залишився на четвертому місці, відстаючи від «Лестера» на один пункт.

Востаннє Ярмоленко забивав за «Вест Гем» у вересні 2019 року.

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