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До лікарні в Лисичанську за перший тиждень 2023-го доправили до 300 військових РФ – Генштаб

Окупований наразі Лисичанськ у червні 2022 року, ілюстраційне фото

Російські війська протягом доби завдали ракетного удару по Харкову та здійснили близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, в тому числі по цивільній інфраструктурі Донецької, Миколаївської та Херсонської областей. Про це йдеться в зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Командування застерігає про загрозу російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України і закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

За даними штабу, окупаційна влада в окупованому селищі Нижні Сірогози на Херсонщині з 9 січня почала так звану «націоналізацію» місцевих підприємств.

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«Противник продовжує зазнавати втрат. Так, до міської лікарні Лисичанська Луганської області, тільки за перший тиждень цього року, доправили до 300 окупантів», – йдеться в зведенні.

Наразі неможливо перевірити цю інформацію незалежно.

Генштаб звітує про 17 авіаударів по районах зосередження російських військ і три удари по позиціях їхніх зенітно-ракетних комплексів. Крім того, підрозділи ракетних та артилерійських військ ЗСУ вразили один пункт управління та один район зосередження російської живої сили, повідомляє штаб.

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