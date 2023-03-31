Очільник МОЗ пояснив, що означає продаж рецептурних ліків із 1 квітня за паперовим і е-рецептом

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко нагадав, що з 1 квітня рецептурні препарати в аптеці можна буде отримати як за паперовим, так і електронним рецептом, та пояснив особливості.

«Хочу підкреслити: за електронним рецептом будуть продаватися ті ліки, які і раніше відносилися до категорії рецептурних. Ви могли бачити це в їх інструкції по застосуванню, де в графі «категорія відпуску» зазначалось «за рецептом». По факту, єдина зміна полягає у тому, що раніше відпуск цих ліків відбувався за паперовим рецептом, а тепер буде використовуватись і електронний, що значно зручніше для всіх – і лікаря, і пацієнта, і фармацевта. На час перехідного періоду, який точно діятиме щонайменше до кінця воєнного стану, можливе використання обох варіантів рецепту. Пацієнт може сам обрати, за яким рецептом йому зручніше придбати ліки в аптеці – електронним чи паперовим», – написав Ляшко у фейсбуці.

Він нагадав, що на антибіотики електронний рецепт запрацював ще в квітні 2022 року.

31 березня у мережі користувачі почали писати про «ажіотаж» через придбання окремих видів ліків у аптеці.

Міністерство охорони здоров’я у цьому зв’язку оприлюднило окреме пояснення:

Рецепт потрібен лише на рецептурні ліки. МОЗ не змінює перелік та умови відпуску рецептурних ліків. Усі ліки, що й раніше підлягали відпуску за рецептом лікаря, тепер можна буде придбати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом, який має ряд переваг і зручніший при регулярному прийомі ліків. За відсутності світла лікар випише паперовий рецепт. На перехідному періоді впродовж воєнного стану аптеки зобовʼязані використовувати як електронні, так і паперові рецепти.

Верховна Рада у жовтні 2022 року ухвалила закон про посилення контролю за відпуском ліків. МОЗ раніше попереджало, що відпуск рецептурних ліків відбуватиметься за е-рецептом з квітня 2023 року.

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