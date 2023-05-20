В Іспанії розбився винищувач F-18

В Іспанії на авіаційній базі розбився винищувач F-18, пише місцеве видання El Pais.

За інформацією журналістів, інцидент стався в суботу, 20 травня, на авіабазі Сарагоса. Авіакатастрофу підтвердили у Повітряно-космічних силах Іспанії. Військові кажуть, що «винищувач мав деякі проблеми».

Відомо, що літак розбався під час виконання показового польоту – пілот встиг катапультуватися. Його з ушкодженнями ніг госпіталізували. Наразі життю пілота нічого не загрожує, уточнили журналісти.

F-18 – це американський винищувач-бомбардувальник, розроблений у 1970-хроках. Це основний бойовий літак США. Також він є на озброєнні низки країн Європи та Азії.

13 травня в районі міста Клінци в Брянській області Росії впав гелікоптер, повідомляють російські медіа 13 травня. Ймовірні фото і відео падіння поширилися соцмережами.