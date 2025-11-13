Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

Росія: в Карелії розбився військовий літак, повідомляють про загибель екіпажу

За попередньою інформацією, обидва члени екіпажу загинули
За попередньою інформацією, обидва члени екіпажу загинули

У Росії в Карелії військовий літак зазнав аварії, повідомив губернатор Артур Парфенчиков.

«Направив екстрені служби Карелії до місця ймовірного падіння», – написав він у телеграмі, не наводячи додаткові деталі.

Телеграм-канал Baza пише, що винищувач упав у лісі в районі озера Лососинське неподалік аеропорту. За попередньою інформацією, обидва члени екіпажу загинули.

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG