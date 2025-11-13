Росія: в Карелії розбився військовий літак, повідомляють про загибель екіпажу

У Росії в Карелії військовий літак зазнав аварії, повідомив губернатор Артур Парфенчиков.



«Направив екстрені служби Карелії до місця ймовірного падіння», – написав він у телеграмі, не наводячи додаткові деталі.



Телеграм-канал Baza пише, що винищувач упав у лісі в районі озера Лососинське неподалік аеропорту. За попередньою інформацією, обидва члени екіпажу загинули.