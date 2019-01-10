Літак-розвідник США здійснив багатогодинний політ поблизу Криму

Стратегічний розвідувальний літак Військово-повітряних сил США напередодні здійснив багатогодинний політ поблизу Криму. Про це повідомляє ресурс Liveuamap на своїй сторінці в Twitter.

«Літак RC135V Rivet Joint ВВС США PING41 6414841 в рамках розвідувальної місії в районі Чорного моря збирає інформацію про ситуацію в Криму і на російському узбережжі», – йдеться в повідомленні.

Російське інформаційне агентство «Інтерфакс» з посиланням на дані західних авіаційних ресурсів пише, що американський літак-розвідник вилетів з авіабази Суда-Бей на грецькому острові Крит, він пролетів з півдня на північ уздовж узбережжя Абхазії і Кубані, а потім протягом близько чотирьох годин курсував поблизу Криму.

В ході виконання завдання, пише видання, літак не менше шести разів пролетів на південь від Керченської протоки. В районі Севастополя літак наближався до узбережжя півострова на відстань близько 46 км.

Подібні польоти американських літаків-розвідників є регулярними.