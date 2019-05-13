Винищувачі ВПС Угорщини перехопили російський літак над Балтикою

Пілоти Військово-повітряних сил Угорщини перехопили російський літак Ан-26, повідомляє угорське Міністерство оборони.

За даними відомства, вдень 13 травня по тривозі з Об’єднаного протиповітряного центру НАТО, що базується в Німеччині, у небо Балтії піднялися кілька винищувачів військово-повітряних сил Угорщини. Відповідно до міжнародних норм, угорські пілоти зі складу Повітряної поліції Балтії ідентифікували і перехопили російський літак Ан-26, який без дозволу знаходився у повітряному просторі країн Балтії.

Міністерство закордонних справ Росії інцидент наразі не коментувало.

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Близько сотні угорських військових, у тому числі льотна ланка з чотирьох винищувачів типу JAS-39 Gripen з 1 травня вже вдруге, починаючи з 2015 року, здійснюють 4-місячне патрулювання з метою охорони повітряного простору Литви, Латвії та Естонії.

Військові Угорщини позмінно підсилюють Групу резервних засобів протиповітряної оборони військових підрозділів Балтії з Іспанії та Великої Британії під спільним командуванням НАТО на летовищі у литовському місті Шяуляй.