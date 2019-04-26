В Угорщині завершили лікування поранені українські військові

З центрального військового шпиталю Угорщини у п’ятницю 26 квітня виписали трьох поранених військовослужбовців України після завершення лікування, повідомляє інтернет-портал Origo.

На прес-конференції з цього приводу генерал-майор Іштван Сабо Кун, начальник медичного центру збройних сил Угорщини, зазначив, що Угорщина як дружня держава приймає в себе на лікування поранених українських воїнів з 2014 року. З того часу, за словами генерал-майора медицини, у місцевому шпиталі пройшли курс лікування та медичної реабілітації 39 військовослужбовців України.

Він додав, що центральний військовий шпиталь і надалі готовий приймати військових пацієнтів зі сходу України. За словами Куна, багато тутешніх військових лікарів мають чималий досвід проведення військових операцій.

Любов Непоп, посол України в Угорщині, подякувала колективу військових медиків за надану допомогу. Також повідомила, що в Україні позитивно сприйняли новину про те, що міністр оборони Угорщини Тібор Бенкьо озвучив рішення угорського уряду прийняти на лікування в Угорщині ще 20 поранених українських військовослужбовців.

Читайте також: Двоє військових ЗСУ зазнали поранення на Донбасі – штаб​

За словами Любові Непоп, оскільки на Донбасі щодня є поранені і жертви російської агресії, яка все ще триває, в українців і надалі буде потреба в допомозі закордонних партнерів. Водночас в Україні і надалі розраховують на співпрацю з Угорщиною у справі зміцнення євроатлантичної платформи, наголосила посол.

З міркувань безпеки посол звернулася до представників угорських ЗМІ з проханням не вести фото- чи відеозйомку українських військових, а також не готувати з ними інтерв’ю.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.