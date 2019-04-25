Після останнього перемир’я СММ зафіксувала понад 50 тисяч порушень режиму тиші – Апакан

Після останнього оголошення перемир’я на честь 8 березня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні зафіксувала понад 50 тисяч порушень, повідомив на засіданні Ради безпеки ООН очільник місії Ертугрул Апакан.

«Після останнього оголошення про дотримання режиму припинення вогню під час Міжнародного жіночого дня – це найкоротший термін – місія зазначила понад 50 тисяч порушень припинення вогню. Приблизно було підраховано 15 тисяч вибухів», – сказав він.

За даними СММ, випадки порушення вогню сконцентровані в чотирьох районах: схід та північний схід від Маріуполя, район Попасної, Первомайську та Золотого, район Авдіївки, Ясинуватої, Донецького аеропорту, а також район півдня і південного сходу від Світлодарська.

«8 березня СММ помітила 238 випадків використання зброї, забороненої Мінськими угодами. Пане голово, робоча група обговорила питання Мінських угод. Ми відзначили консенсус і прогрес на шляху досягнення рішення. Однак є випадки порушення припинення вогню. Цьому треба покласти край. Необхідно в терміновому порядку посилити заходи з виконання режиму припинення вогню», – заявив Апакан.

Спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на Донбасі Мартін Сайдік висловив жаль із приводу того, що сторонам не вдалося погодити великоднє перемир’я.

«Сторони хотіли, але не змогли домовитися щодо тексту. Ми сподіваємося, що прийдешній Великдень у вихідні дні і травневі свята пройдуть мирно», – сказав він.

18 квітня представниця України в Тристоронній контактній групі Ірина Геращенко повідомила, що ТКГ не змогла погодити великоднє перемир’я на Донбасі через позицію Росії.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.