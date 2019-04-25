За добу бойовики стріляли шість разів – штаб ООС

За добу 25 квітня бойовики незаконних збройних угруповань порушили режим тиші шість разів, повідомляє прес-служба штабу Операції об’єднаних сил.

Зокрема в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» зафіксували один обстріл в районі села Кримське з мінометів 82-міліметрового калібру і гранатометів.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник п’ять разів обстріляв позиції наших підрозділів: з озброєння бойових машин піхоти – біля населеного пункту Павлопіль; з гранатометів різних систем – біля населеного пункту Гнутове; тричі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населених пунктів Лебединське та Талаківка», – уточнюють у штабі.

За повідомленням, протягом доби ніхто з військових Збройних сил України не загинув.

В незаконних збройних угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» також протягом дня заявляли про обстріли з боку ЗСУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.