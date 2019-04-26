Двоє військових ЗСУ зазнали поранення на Донбасі – штаб

Двоє військовослужбовців Збройних сил України зазнали поранення внаслідок обстрілів бойовиків протягом доби 26 квітня, повідомляють у прес-службі штабу операції Об’єднаних сил.

У штабі повідомляють про 13 випадків порушення режиму тиші з боку незаконних збройних угруповань. Зокрема, в районі угруповання «Схід», згідно з повідомленням, бойовики обстрілювали позиції ЗСУ біля населених пунктів Павлопіль, Опитне, Піски, Чермалик, Широкине та міста Мар’їнка.

«У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник чотири рази обстріляв позиції наших підрозділів: з мінометів калібру 120 міліметрів – в районі населеного пункту Луганське; з мінометів калібру 82 міліметри та озброєння бойових машин піхоти – в районі населеного пункту Кримське; з мінометів калібру 82 міліметри – в районі міста Світлодарськ; з озброєння бойових машин піхоти – в районі населеного пункту Кримське», – мовиться в зведенні.

У збройному угрупованні «ДНР», своєю чергою, звинуватили українську армію в обстрілах окупованої території вранці 26 квітня. В аналогічному угрупованні «ЛНР» заяв про обстріли 26 квітня не оприлюднювали.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.