Людмила Янукович побувала на кладовищі у Севастополі

Екс-дружина колишнього президента України Віктора Януковича Людмила 20 березня побувала на Братському військово-меморіальному кладовищі в Севастополі, де, за даними ЗМІ, похований її син Віктор Янукович-молодший. Як повідомили проекту Радіо Свобода Крим.Реалії очевидці, 20 березня у день смерті Януковича-молодшого охоронці за годину до приїзду Людмили Янукович оточили територію цвинтаря, зокрема могилу Віктора Януковича-молодшого.

Повідомляється, що на Братському кладовищі в Севастополі є надгробний пам’ятник Віктор Януковичу-молодшому, територія біля могили огороджена кам’яним парканом.

Російські силовики повідомляли, що Янукович-молодший загинув 20 березня 2015 року на озері Байкал в Росії у віці 33 років.

За даними ЗМІ, Людмила Янукович після втечі чоловіка з Києва у 2014-му році переїхала до Криму, веде непублічне життя, живе під Севастополем і має кілька продуктових магазинів.