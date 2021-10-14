Ліван: п’ятеро людей загинули внаслідок стрілянини по мітингу в Бейруті

Внаслідок обстрілу загинули п’ятеро учасників протесту, організованому рухами «Хезболла» та «Амаль», у столиці Лівану Бейруті. Ще 30 отримали поранення.

Учасники мітингу вимагали звільнення судді, який очолює розслідування вибуху в порту міста, який стався минулого року.

Міністр внутрішніх справ Бассам Мавлаві змінив попередні дані, заявивши, що загинули п’ятеро людей, а не шестеро. Як заявив Мавлаві на пресконференції, декого з жертв вбили пострілами в голову.

Протестувальники збиралися біля Палацу правосуддя, коли почалася стрілянина. Як заявили ліванські військові, учасники потрапили під обстріл, коли прямували до району Адлійя, де розташована будівля.

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У наступній заяві збройні сили попередили, що використовуватимуть бойові патрони, вимагаючи від цивільних залишити територію.

Прем’єр-міністр Наджиб Мікаті закликав до відновлення спокою і застеріг від спроб втягнути Ліван у насильство.

Наразі невідомо достеменно, хто причетний до обстрілів.

Сутички почалися невдовзі після того, як суд відхилив вимогу двох колишніх міністрів відсторонити суддю Тарека Бітара, який розслідує вибух у порті Бейруту в серпні 2020 року. Його звільнення вимагали, зокрема, представники шиїтського збройного угруповання «Хезбола», які вважають Бітара упередженим.

Суддя добивається допиту кількох високопоставлених політиків та співробітників служби безпеки, у тому числі прибічників «Хезболли», яких підозрює в недбалості, яка могла спричинити вибух.

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Вибух у порту Бейрута 4 серпня 2020 року називають одним із найбільших неядерних вибухів в історії. Загинули понад 200 людей, понад 300 тисяч залишилися без даху. Катастрофа завдала збитків на 15 мільярдів доларів у країні, яка вже потерпала від економічної кризи.

Більшість ліванців вважає причиною катастрофи корумпованість влади і недбалість чиновників. Вибухонебезпечний матеріал тривалий час зберігався в порту без належних заходів безпеки.